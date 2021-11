Denklinger feiern Einweihung des Bürger-und Vereinszentrums

Mehrere Denklinger Vereine beziehen ihre neue Heimat. Die wird mit einem Festakt mit knapp 200 Gästen eingeweiht. Zu dem Neubau gehört auch eine Gaststätte.

In Denklingen wurde am Freitagabend das neue Bürger- und Vereinszentrum mit einem Festakt eingeweiht. Fast 200 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil. Zugelassen waren nur geimpfte und genese Personen und alle mussten sich zuvor testen lassen.

Projekt kostet rund 11,5 Millionen Euro

Das Bürger- und Vereinszentrum hat rund 11,5 Millionen Euro gekostet und beheimatet den VfL Denklingen, den Theater- und den Musikverein, die Landjugend und den Schützenverein. Das Gebäude hat neben dem großen Saal mit höhenverstellbarer Bühne auch eine Kegelbahn sowie eine Gaststätte mit Biergarten.

Der Spatenstich fürs Bürger- und Vereinszentrum Denklingen erfolgte im März 2020. Jetzt wurde es eingeweiht. Foto: Christian Rudnik

Pächter der Gaststätte mit 80 Plätzen ist der Reichlinger Magnus Ostenrieder. Er bietet bayerisch-bürgerliche Küche an.

