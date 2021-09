Denklingen

vor 17 Min.

Ein langer Weg zur neuen Dorfmitte in Denklingen

Inzwischen rollt der Verkehr wieder: Die neu gestaltete Dorfmitte von Denklingen wird am Sonntag offiziell eröffnet.

Plus Am Sonntag wird in Denklingen der Rathausplatz eingeweiht. Das Projekt hat auch bereits zwei Preise erhalten. Nicht alles kann wie ursprünglich geplant umgesetzt werden.

Von Margit Messelhäuser und Daniel Weber

Fünf Jahre lang hat sich die Neugestaltung des Rathausplatzes in Denklingen hingezogen. Am Sonntag, ab 10 Uhr, wird das Millionenprojekt mit einem Gottesdienst eingeweiht, anschließend findet ein gemütliches Beisammensein auf dem neuen Platz statt, der auch schon Preise erhalten hat.

