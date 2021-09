Früherer Denklinger Pfarrer Jakob Zeitlmeir gestorben

Plus Der Seelsorger Jakob Zeitlmeir war im Landkreis sehr beliebt. In Denklingen war er Pfarrer und brachte dort schnell die Jugend auf seine Seite.

Eine traurige Nachricht gibt es für die Gläubigen im südlichen Lechrain: Pfarrer Jakob Zeitlmeir, der fast 20 Jahre in Denklingen tätig war und auch immer wieder in Fuchstal Gottesdienste abhielt, ist im Alter von 91 Jahren vor Kurzem verstorben.