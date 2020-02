17:50 Uhr

Die Metzgerei Kohnle macht ihren Laden dicht

Plus Das Fachgeschäft am Unteren Tor in Weißenhorn hat den Betrieb eingestellt. Die Familie verweist auf gesundheitliche Gründe und Probleme mit dem Personal.

Von Jens Noll

Die Nachricht hat sich im Städtle schnell herumgesprochen: Ein Traditionsbetrieb in der Weißenhorner Innenstadt, die Metzgerei Kohnle am Unteren Tor, ist seit 22. Februar geschlossen. Ein Aushang an dem Fachgeschäft informiert die Kunden, die es von der Betreiberfamilie nicht persönlich erfahren haben.

Aus gesundheitlichen Gründen sei das Ladengeschäft geschlossen worden, heißt es auf der Tafel. Zudem bedankt sich die Familie Kohnle für 40 Jahre Treue. 1979 wurde die Metzgerei gegründet, zuvor hatte Geschäftsführer Hans-Otto Kohnle bereits im elterlichen Betrieb an der Augsburger Straße in Neu-Ulm gearbeitet. Wegen gesundheitlicher Probleme wollte der 65-Jährige den Betrieb in Weißenhorn nicht mehr weiterführen. Auch seine Frau Gudrun wollte mit 64 Jahren lieber in Rente gehen. Christian Kohnle hält nur noch den Lieferservice aufrecht Auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet Gudrun Kohnle : „Wir haben lange hin und her überlegt.“ Sohn Christian hätte den Betrieb gerne weitergeführt, aber nicht unter den derzeitigen Bedingungen. Es gebe einfach zu wenig gutes Personal, sagt Gudrun Kohnle. „Es will ja keiner mehr schaffen.“ Wie die anderen Metzgereien in Weißenhorn auch habe die Familie nach neuen Mitarbeitern gesucht. Da aber keine geeigneten Kandidaten gefunden wurden, habe man es vorgezogen, die Metzgerei zu schließen, sagt Kohnle. Auch der Partyservice wurde eingestellt, Sohn Christian Kohnle beliefert aber weiterhin Firmen mit Fleischwaren. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Kunden im Laden hätten weitgehend verständnisvoll auf die Entscheidung der Familie reagiert, erzählt Gudrun Kohnle. Viele seien aber auch traurig gewesen. Die langjährigen Stammkunden – jüngere wie ältere – hätten die familiäre Atmosphäre, den Service und die netten Gespräche in der Metzgerei geschätzt, fügt die Frau des Geschäftsführers hinzu. Sie hat selbst vom ersten Tag an im Betrieb mitgearbeitet. Es gibt noch drei weitere Metzger in der Weißenhorner Innenstadt Katja Blum , die Vorsitzende des Weißenhorner Gewerbeverbands, bedauert die Schließung der Metzgerei Kohnle ebenfalls. „Es ist immer ein Verlust, wenn ein Geschäft zumacht“, sagt sie. Neben Arbeitsplätzen gehe die Vielfalt im Angebot verloren. „Es liegt auch am Verbraucher, diese Vielfalt zu erhalten“, mahnt Blum. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten und Gemeinden in der Umgebung ist Weißenhorn aus Sicht von Blum allerdings noch gut aufgestellt, was Fleischereifachgeschäfte angeht. So gibt es in der Innenstadt noch die Metzgereien Rahn und Stötter sowie den Platzmetzger. Nichtsdestotrotz betrachtet die Vorsitzende des Gewerbeverbands die Entwicklung entlang der Achse Hauptstraße/ Günzburger Straße mit Sorge. Denn neben der Heilig-Geist-Kirche hat erst im Juli 2019 mit der Filiale der Bäckerei Reißler ein alteingesessenes Geschäft zugemacht. Mehr aus Weißenhorn lesen Sie hier: Molfenter-Villa: Auf einem alten Werksgelände entsteht ein neues Hotel

