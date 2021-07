Dießen

vor 17 Min.

Im Dießener Rathaus dreht sich das Personalkarussell

Plus In der Dießener Verwaltung gibt es einige Veränderungen. Auch andere Gemeinden haben bei der Nachbesetzung von Stellen Probleme, doch beim Markt gibt es eine Besonderheit.

Von Gerald Modlinger

Die Zeiten eines Max Steigenberger, Uwe Hoes oder Erich Neugebauer sind vorbei. Diese inzwischen im wohlverdienten Ruhestand lebenden Leitenden Mitarbeiter waren jahrzehntelang im Dießener Rathaus tätig. Derzeit sieht es ganz anders aus: Die Personalsituation in Dießen – aber auch in anderen Rathäusern – ist von Fluktuation geprägt. Aktuell gehen zwei Sachgebietsleiterinnen und auch auf anderen Stellen tut sich was.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

