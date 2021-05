Donauwörth-Altisheim

Die wechselvolle Geschichte der Schiffsmühle Altisheim

Unterhalb von Altisheim bei Donauwörth hat es einmal eine schwimmende Mühle gegeben, die auf einer verankerten Plattform in der Strömung der Donau trieb. Was aus ihr geworden ist.

Einst hat es bei Altisheim auf der Donau eine Schiffsmühle gegeben, die im Wasser auf einer Plattform trieb, die am Ufer vertäut war. Ein in heutigen Zeiten kaum mehr vorstellbares Unterfangen. Was waren die Ursprünge dieser Schiffsmühle? Vieles darüber liegt im Dunkeln. Peter und Lucas Hell haben in Archiven einiges zu diesem Thema zusammengetragen.

