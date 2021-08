Nachteile für Ammerseebahn-Pendler: Was die Bürgermeister sagen

Plus Der Fahrplanwechsel der Ammerseebahn im Dezember bringt Verschlechterungen für die Fahrgäste. Welche Probleme die Rathauschefs der betroffenen Kommunen sehen.

Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember gibt es bei der Ammerseebahn, die zwischen Augsburg und Weilheim verkehrt, einige Verschlechterungen für Fahrgäste (LT berichtete). Unter den Bürgermeistern der betroffenen Kommunen sorgen das Thema und die Informationspolitik dazu für Unmut.