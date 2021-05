vor 35 Min.

Eglings Altbürgermeister Kircher ist Tankwart

Friedrich Kircher war bis 2002 Bürgermeister in Egling. Vor zehn Jahren, mit 71, entschied er sich, eine Tankstelle zu bauen und bedient dort nach wie vor Kunden.

Plus Eglings Altbürgermeister Friedrich Kircher ist 81 Jahre alt und könnte längst den Ruhestand genießen. Aber das wäre ihm zu langweilig. Auf welche Projekte als Bürgermeister er stolz ist.

Von Daniel Weber

„Was macht eigentlich...?“ – diese Frage stellt man sich immer wieder. Wir gehen ihr in einer Serie nach und fragen diesmal: Was macht derzeit eigentlich Friedrich Kircher, der vor fast zwei Jahrzehnten Bürgermeister in Egling war?

Themen folgen