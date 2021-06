Herkheimer bekommt Bundesverdienstkreuz 1. Klasse

Plus Franz Xaver Kugler hat nicht nur 50 Jahre bei der gleichen Nördlinger Firma gearbeitet, er hat sich besonders für seine Berufskollegen und für die Kolpingsfamilie engagiert.

Franz Xaver Kugler aus Herkheim ist mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet worden. „Ich hab mich gefreut, das ist eine Auszeichnung, die man nicht so schnell bekommt“, sagt er. Bereits vor über 20 Jahren habe er das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. „Hauptgrund war damals die deutsch-französische Freundschaft. Wir hatten einen Lehrlingsaustausch, den ich 30 Jahre lang begleitet habe“, erzählt Kugler.