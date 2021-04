Ein Bild einer Nördlinger Schulklasse im All

Plus Ein Klassen-Selfie der Klasse 4a der Grundschule Nördlingen-Mitte fliegt im Herbst mit einem Astronauten zur ISS. Wie es dazu kam.

„Hand in Hand um die Welt“ – unter diesem Titel hatte das Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Herbst 2020 zu einer großen Mitmach-Aktion aufgerufen. Im Herbst 2021 soll der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation ISS starten. Und Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland können mitfliegen – und zwar in Form eines gemalten „Klassen-Selfies“.

Grundschulkinder ab der dritten Klasse konnten ihr eigenes „Klassen-Selfie“ malen. Dabei mussten sich einer Pressemitteilung zufolge alle Kinder so zeichnen, dass sie sich in einer langen Reihe die Hände geben. 30 dieser „Klassen-Selfies“ werden ausgedruckt und zu einem zehn Meter langen Textilstreifen zusammengefügt, sodass alle Kinder aus ganz verschiedenen Schulen zusammen eine lange Menschenkette bilden. Die restlichen Bilder werden ebenfalls mit an Bord der ISS sein – und zwar in digitaler Form auf einem USB-Stick gespeichert. Ob ausgedruckt oder digital – alle Kinder fliegen symbolisch mit Matthias Maurer „Hand in Hand um die Welt“.



Die Klasse 4a der Grundschule Nördlingen-Mitte hat sich an der Aktion beteiligt. Über vier Wochen malte sich täglich ein Kind auf den circa einen Meter langen Streifen. Inzwischen haben die Schüler die Info erhalten, dass sich ihr Klassen-Selfie digital auf einem USB-Stick zusammen mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer auf den Weg zur ISS machen wird. Dazu durfte Förderlehrer Dieter Scholz den stolzen Schülern ihre Urkunde überreichen. (pm)

