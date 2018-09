Ein Volksfest nach dem Vulkanausbruch

vor 31 Min.

Wie die Eruption des Tambora in Indonesien vor 200 Jahren zum ersten Cannstatter Wasen geführt hat

Von dpa

Das Münchner Oktoberfest ist ein paar Jahre älter. Und auch größer. Aber spektakulärer ist die Entstehungsgeschichte des zweitgrößten Volksfestes in Deutschlands, des Cannstetter Wasens, der an diesem Freitag beginnt. Denn den ersten Wasen vor exakt 200 Jahren hat ein Vulkanausbruch verursacht – die Eruption des Tambora auf der indonesischen Insel Sumbawa im April 1815.

Der gigantische Vulkanausbruch führte zu einer globalen Naturkatastrophe – auch auf der anderen Seite der Erde in Europa. Von April bis September 2016 gehen hier Regen-, Graupel- und Schneeschauer nieder. Getreide verschimmelt, Kartoffeln verfaulen, Äpfel und Trauben reifen nicht. Wegen Ernteausfällen, Seuchen und Hungersnöten sterben Hunderttausende Menschen. Die Brötchen schrumpfen. Brot wird mit gemahlenem Stroh und Sägemehl gestreckt.

Wilhelm I. gründete den Wasen

Noch heute spricht man vom „Jahr ohne Sommer“. Betroffen ist vor allem der Süden Deutschlands. Als die Menschen nach den Ernteausfällen und langer Not endlich wieder Essen haben, zieht Monarch Wilhelm I. seine Lehren: 1817 gründen er und seine Frau die „Centralstelle des landwirtschaftlichen Vereins“, um die Landwirtschaft zu reformieren und die Bauern fortzubilden. Im September 1818 feiert das Landwirtschaftliche Hauptfest seine Premiere, mit Pferderennen, Preisen für Viehzucht und einer Ausstellung. Das Cannstatter Volksfest ist geboren.

Auf den Tag genau 200 Jahre nach der Gründung wird an diesem Freitag in Stuttgart der Wasen eröffnet. Mit 3,5 Millionen Besuchern sei man bei 17 Tagen Dauer zufrieden, sagte Andreas Kroll von der in.Stuttgart-Veranstaltungsgesellschaft. Oberbürgermeister Fritz Kuhn von den Grünen wird am Nachmittag die erste Maß zapfen. Das 100. Landwirtschaftliche Hauptfest als Ursprung des Volksfestes geht am Samstag an den Start. Eine einmalige historische Ausgabe des Volksfestes mit traditionellen Fahrgeschäften gibt es bereits ab Mittwoch auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

Mit 4,1 Millionen Besuchern erzielte der Wasen im vergangenen Jahr einen Spitzenwert. Die Zelte bieten 32000 Besuchern Platz. Die Maß Bier kostet in Stuttgart diesmal zwischen 10,30 Euro und 10,80 Euro. Auf dem Oktoberfest in München ist die 11-Euro-Marke schon überschritten. Die Wiesn erreicht meist Besucherzahlen von gut sechs Millionen.

