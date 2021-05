Eishockey

15:02 Uhr

Den Kaufbeurer Kapitän zieht es in die Berge

Plus Tyler Spurgeon freut sich darauf, das Allgäu ohne Corona-Einschränkungen zu erkunden. Was der 35-Jährige zu seiner Wahl zum „Spieler des Jahres“ sagt.

Von Tobias Giegerich

Seit fast einem Jahr lebt Tyler Spurgeon nun schon in Kaufbeuren. In dieser Zeit lernte der Kapitän des ESV Kaufbeuren die Stadt und die Menschen nur unter Corona-Bedingungen kennen. „Das Leben hier hat so viel mehr zu bieten. Darauf freue ich mich schon sehr“, sagt Spurgeon. Aber auch trotz der Einschränkungen haben sich der 35-jährige Kanadier und seine Freundin Silvia, die in München arbeitet, gut in ihrer Wohnung in der Kaufbeurer Innenstadt eingelebt.

