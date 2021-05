vor 49 Min.

Erlenweiherhof in Winkl steht vor ungewisser Zukunft

Der Erlenweiherhof in Prittriching hat mit der Corona-Krise zu kämpfen.

Plus Der Verein „Pferde für Menschen“ bietet in Winkl Therapiestunden an, aber wegen der Pandemie fehlen Teilnehmer und Geld. Wie die Therapie abläuft und warum es kaum Staatshilfen gibt.

Von Daniel Weber

Auf dem Erlenweiherhof in Winkl reiten Kinder und Menschen mit Behinderung. Therapeutinnen kümmern sich normalerweise zusammen mit den speziell geschulten Therapiepferden täglich um viele Gruppen, aber wegen der Corona-Krise musste der Verein sein Programm stark einschränken. Das LT hat sich vor Ort ein Bild davon gemacht, wie Pferde in der Therapie eingesetzt werden können, und hat Vereinsmitglieder gefragt, welche Schwierigkeiten die Pandemie macht.

Themen folgen