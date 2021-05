Fuchstal

Ist die Bulldogge Snickers ein Kampfhund?

Plus Hundebesitzerin Astrid Behrens ärgert Vorgehen der VG Fuchstal, als sie ihre Bulldogge Snickers anmelden will. Was Bürgermeister Erwin Karg zu dem Fall sagt.

Von Christian Mühlhause

Die Freude war groß bei Astrid Behrens und Daniel Patecky, als sie Snickers als Welpen zu sich holten, doch was bei der Anmeldung der Old English Bulldog folgte, ärgert sie noch immer. Im Mittelpunkt des Konflikts mit der VG Fuchstal stand die Frage, ob es sich bei Snickers um einen Kampfhund handelt und ob das Vorgehen der Verwaltung angemessen war.

