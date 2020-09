12:32 Uhr

Geltendorf: Als Stellvertreter hatte er schon Probezeit

Robert Sedlmayr ist neuer Bürgermeister in Geltendorf. Die Liebe zu diesem Amt liegt in der Familie. In seiner Gemeinde möchte er unter anderem den Radwegebau vorantreiben. Im Bild zeigt er, wo das neue Haus für Kinder entstehen soll.

Plus Robert Sedlmayr ist Bürgermeister in Geltendorf. Ganz neu sind ihm die Verpflichtungen als Rathauschef nicht. Das Amt des Gemeindeoberhaupts liegt ein klein wenig in der Familie

Von Romi Löbhard

Bei den Kommunalwahlen im vergangenen März sind in mehreren Gemeinden im Landkreis Landsberg neue Bürgermeister gewählt worden. Am 1. Mai sind sie ins Rathaus eingezogen. Im LT ziehen sie eine Bilanz nach 100 Tagen im Amt. Heute: Geltendorf.

Robert Sedlmayr ( ÖDP) wusste, was auf ihn zukommen würde: Seit mehr als 100 Tagen ist er Bürgermeister der Gemeinde Geltendorf, und dieses Amt ist ihm nicht ganz neu. 24 Jahre Gemeinderat, davon sechs Jahre als Dritter und zuletzt sechs Jahre als Zweiter Bürgermeister haben ihm Einblicke verschafft. Als Dritter Bürgermeister in der Wahlperiode 2008-2014 sei er bereits auf sechs Vertretungswochen gekommen, erinnert sich Sedlmayr. „Als Zweiter Bürgermeister waren es dann noch ein paar mehr.“ Als Stellvertreter habe er sich schon gut mit der Materie befasst. Überraschend war die Vielfältigkeit der Themen also nicht. „Ich hab’ mir die Arbeit genauso vorgestellt.“

Es mache ihm Spaß, betont der 53-Jährige, für die Bürger da zu sein, ein offenes Ohr zu haben für Sorgen und Nöte. Mit Kritik könne er genauso umgehen wie mit Lob. Der Einstieg in das Amt war wegen Corona nicht der einfachste. Der Lockdown, so Sedlmayr, sei eine große Herausforderung gewesen, die damit verbundenen ständig wechselnden Vorschriften und Einschränkungen haben sehr viel kostbare Zeit gebunden. Veranstaltungsabsagen wie Ritterturnier oder Puls-Festival auf Schloss Kaltenberg erforderten jede Menge Korrespondenz. Sedlmayr verband diesbezügliche Gespräche mit dem Antrittsbesuch bei Prinz Luitpold. Auch Pfarrer Thomas Wagner lernte Sedlmayr schon „offiziell“ kennen. Den Vereinen werde er demnächst ebenfalls Besuche abstatten. Das Tagesgeschäft laufe dank einer Verwaltung mit 20 hoch motivierten Mitarbeitern und einem sehr guten Betriebsklima auf Hochtouren.

Die Hauptaufgabe für Bürgermeister und Gemeinderat sieht der Neubürgermeister derzeit in bereits aktiven oder zu beginnenden gemeindlichen Bauvorhaben. Sedlmayr nennt das „Haus für Kinder“, für das Baurecht geschaffen wurde, und die Sanierung von Grundschule und Altem Wirt. „Beim Alten Wirt muss als Erstes das undichte Dach gerichtet werden. Auch haben wir vom Amt für Denkmalschutz bereits die Zusage, dass wir an der hinteren Seite des Hauses einen Außenaufzug installieren können.“ Damit wäre das Gasthaus barrierefrei.

Vorantreiben möchte Sedlmayr den Radwegebau. Für die Verbindung von Geltendorf über Kaltenberg bis Walleshausen müssen noch Grundstückskäufe getätigt werden, dazu fänden derzeit Gespräche mit Eigentümern statt. Der Radweg entlang der Staatsstraße von Kaltenberg bis zum Abzweig Hausener Straße soll ebenfalls verfolgt werden. Dieser war vor Jahren Thema im Gemeinderat.

Die Paartalhalle möchte Sedlmayr im Herbst auf die Agenda bringen. Er werde sich intensiv für einen Neubau bei den Sportanlagen in der Jahnstraße einsetzen. Auch soll der Bau einer Sporthalle am Hauptort Geltendorf wieder aufleben. Dafür gab es schon einen Arbeitskreis, der soll aktiviert werden. Die Vereine müssen dafür mit ins Boot geholt werden.

Angelaufen ist die Überarbeitung der Bebauungspläne. Robert Sedlmayr setzt auf Innen- vor Außenentwicklung. Ziel sei, dass der Hauptort Geltendorf, der mit 5600 Einwohnern viertgrößten Kommune im Landkreis, wachse. Bei den Ortsteilen soll der ländliche Charakter erhalten bleiben. Die Gemeinde habe bahnhofsnah eine Option für sozialen Wohnungsbau in Aussicht, verrät er.

Im Eigentum der Gemeinde befindliche Baugrundstücke in den Baugebieten Grübelanger, Riedberg und nach Abschluss des Umlegungsverfahrens an der Hausener Straße sollen bevorzugt an Einheimische vergeben werden. „Hierfür müssen demnächst im Gemeinderat Richtlinien erarbeitet werden.“ Ganz wichtig ist das Thema Umwelt. Als ÖDP-Bürgermeister stehe er für die Schaffung von Blumenwiesen und Blühstreifen, betont Sedlmayr. „Hinsichtlich der Gewässer-Renaturierung soll der Umweltausschuss eingebunden werden.“ Für den ursprünglichen Lauf der Paar seien Flächen zu schaffen. Die Bebauungspläne seien auf ihre Ausgleichs- und Grünflächen zu überprüfen. Weiter soll darauf hingewirkt werden, dass im Eigentum der Gemeinde befindliche landwirtschaftliche Grundstücke schonend bearbeitet werden. Und auch den Ausbau der erneuerbaren Energien möchte der Bürgermeister vorantreiben.

Übrigens: Interesse an dem Amt an der Spitze einer Gemeinde hatte Robert Sedlmayr bereits 2014. Doch während die erste Kandidatur eher ein „Ausprobieren“ gewesen sei, habe er beim zweiten Mal „nichts dem Zufall überlassen“. Außerdem, sei er familiär vorbelastet. „Ein Onkel war Bürgermeister in Hattenhofen und ein Großonkel in Eismerszell und in Moorenweis.“

Themen folgen