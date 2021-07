Ein vollautomatischer Stall für Hühner in Hagenheim

Plus Familie Epple in Hagenheim setzt auf Freilandhühner als zweites Standbein. Wie der vollautomatische Stall funktioniert.

2010 schaffte Deutschland die Legehennen- sprich Käfighaltung ab, seit 2012 gibt es auch eine entsprechende EU-Verordnung. Im Paradies leben viele Hennen seitdem trotzdem nicht. Ein positiver Trend zur artgerechten Hühnerhaltung sind jedoch mobile Hühnerställe. Die Idee kommt auch dem Wunsch vieler Verbraucher entgegen und kann für Landwirte ein zweites Standbein sein.