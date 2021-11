Hesselberg

vor 22 Min.

Der Hesselberg ist nun ohne Spitze

Die Funkturmspitze des Hesselbergs (hier noch befestigt) ist in der vergangenen Wochen abgebaut worden und wird nun verschrottet.

Plus Ein Teil des Funkturms ist abgebaut worden. Dabei gab es im vergangenen Jahr Kritik zu dem Vorhaben.

Von Peter Tippl

Für das Auge „gewöhnungsbedürftig“ ist der sich seit kurzem bietende Anblick des Funkturms am Hesselberg. Am späten Mittwochabend vergangener Woche ist die 23-Meter hohe weiß-rote Spitze des Stahlgittermasts von einem Hubschrauber abgehoben worden. Am Mittwochmorgen erfuhr Gerolfingens Bürgermeister Karl Fickel, auf dessen Gemeindegebiet die technischen Gebäude und der Funkmast stehen, von der Abbauaktion und informierte sich vor Ort von den anstehenden Aufgaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

