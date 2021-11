Kauferinger bleibt dank Hilfe von "Kartei der Not" mobil

Die „Kartei der Not“ finanziert Georg Schleyer aus Kaufering ein medizinisches Dreirad. Warum das für den 48-Jährigen so wichtig ist.

Das alte medizinische Dreirad des Kauferingers Georg Schleyer war in die Jahre gekommen und in einem ziemlich schlechten Zustand. Er hatte es bereits gebraucht bekommen. Das Spezialrad mit drei Rädern und einer Transportfläche ist für ihn wichtig, weil er aus gesundheitlichen Gründen keinen Führerschein machen und so dennoch Wege wie zum Einkauf selber erledigen kann. Nun hat ihm die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, ein neues Spezialrad mit Elektromotor finanziert.

Georg Schleyer hat einen Behinderungsgrad von 60 Prozent und leidet unter spastischer Hemiparese rechts aufgrund eines frühkindlichen Hirnschadens. Er hat zudem eine ausgeprägte Gehbehinderung und kann nur Gehstrecken unter 200 Meter bewältigen. Um so wichtiger ist für ihn das neue Fahrrad. „Ich freue mich sehr über die Hilfe, weil ich selbst nicht das Geld für den Kauf habe. Zudem ist der Elektromotor eine zusätzliche Erleichterung“, sagt der 48-jährige Frührentner. Er wird im Alltag auch von der Lebenshilfe Landsberg unterstützt, die für ihn den Antrag gestellt hatte.





Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not, sagt: „Jede Krise zeigt uns deutlich, wie wenig selbstverständlich das persönliche Wohlergehen ist. Seit ich für die Kartei der Not arbeite, erlebe ich eine große Solidarität, Hilfs- und Spendenbereitschaft unter den Menschen in der ganzen Region mit denen, die einen schweren Schicksalsschlag erlebt haben. Dafür sind wir sehr dankbar.“

500 Spender aus der Region Landsberg

Die Kartei der Not hilft laut Geschäftsführer Hansen in der Region Landsberg jährlich mit 40.000 bis 50.000 Euro bei etwa 50 unterschiedlichsten Schicksalsschlägen. Seien es Kinder, die unheilbar erkranken, Rentnerinnen und Rentner mit zu geringen Mitteln, Menschen mit schweren Behinderungen oder Familien, die von einem plötzlichen Todesfall betroffen sind. Die Grundlage schafften viele Spenderinnen und Spender, davon fast 500 aus der Region Landsberg.

