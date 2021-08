Hofstetten

Die Konstruktionen dieses Hofstetteners kreisen im All

Andreas Rescher hat ein Konstruktionsbüro in Hofstetten. In seinen Händen hält er einen Dummy für eine Elektrobox zur Fertigung von Kabelbäumen für Satelliten. Rescher plant nicht nur, sondern baut auch einige der Teile selbst.

Plus Satelliten und Magnetfusionsanlagen: Der Technische Zeichner Andreas Rescher ist in ausgefallenen Bereichen tätig. Mit seinem Büro in Hofstetten wirkt er an einem internationalen Projekt mit.

Von Ulrike Reschke

Das Zeichenbrett hat er vor drei Jahren aus Platzgründen aus dem Büro verbannt, an seiner Stelle steht jetzt ein Drucker: Andreas Rescher betreibt in Hofstetten ein Konstruktionsbüro und ist unter anderem auch für die Raumfahrt tätig. Aktuell ist er in eine internationale Entwicklung eingebunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

