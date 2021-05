Hohenaltheim

Fürst Moritz wird 75: Ein Verfechter klarer Standpunkte

Moritz Fürst zu Oettingen-Wallerstein feiert am 20. Mai seinen 75. Geburtstag. Er hat die Jagd zur Passion gemacht und gilt inzwischen als Urgestein der bayerischen Jägerschaft.

Von Jörg Sigmund

Moritz Fürst zu Oettingen-Wallerstein erinnert sich noch genau. „Mein Vater wollte immer, dass ich als Kind reiten lerne.“ Doch er hatte keinen Spaß daran. Er ging schon damals lieber mit seiner Großmutter, Fürstin Marianne, einer leidenschaftlichen Jägerin, auf die Pirsch. „Latein, Französisch, Tennis, Reiten, Fechten und Jagen musste man früher in Adelsfamilien können“, sagt der Fürst. Er selbst hat die Jagd zur Passion gemacht und gilt inzwischen als Urgestein der bayerischen Jägerschaft.

