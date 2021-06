Igling

vor 16 Min.

Igling: Mehr als nur Blumen beim Tag der offenen Gartentür

Claudia Lorenzer in Igling öffnet am Sonntag ihre Gartentür für Besucher:

Plus Claudia Lorenzer öffnet am Sonntag ihre Gartentür für Besucher. Ihre Vorliebe für Rosen und Clematis ist nicht zu übersehen. Eine Attraktion sind aber auch die tierischen Bewohner.

Von Dagmar Kübler

Am Sonntag findet der Tag der offenen Gartentür statt. Vier Gartenbesitzer machen im Landkreis Landsberg mit – das LT stellt sie in einer kleinen Serie vor. Diesmal: der Garten von Claudia Lorenzer in Igling.

