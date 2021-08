Wird die Unterführung in Igling saniert?

Plus Eine Bürgerinitiative fordert, die Fußgängerunterführung unter der Bahnstrecke in Igling zu sanieren. Doch kann sie überhaupt wieder verkehrssicher werden? Genutzt wird sie jedenfalls noch.

Die Fußgängerunterführung von der Bahnhofstraße in Oberigling zum Brandholz, einem Wald südlich der Bahnlinie München-Lindau, soll saniert und verkehrssicher werden. Dazu hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die einen entsprechenden Antrag an die Gemeinde stellte.