vor 20 Min.

Im Roggenburger Gemeinderat gibt es einige Veränderungen

Plus Acht der 14 Sitze im Gremium werden neu besetzt. Unter anderem hört das dienstälteste Mitglied auf.

Von Angela Häusler

Auch in Roggenburg stehen zum Beginn der neuen Amtsperiode am 1. Mai Änderungen im Gemeinderat an: Acht der 14 Sitze werden mit neuen Amtsinhabern besetzt. Und nach der Wiederwahl von Rathauschef Mathias Stölzle verabschieden sich seine beiden Stellvertreter aus ihren Ämtern: Der Zweite Bürgermeister Richard Baur, der seit 1996 dem Gemeinderat angehört und bereits zehn Jahre lang Dritter Bürgermeister gewesen war, kandidierte diesmal nicht mehr. Auch der Dritte Bürgermeister Karl Gerstlauer ließ sich nicht mehr aufstellen. Beide sollen noch, sofern die Corona-Krise es zulässt, offiziell verabschiedet werden, heißt es aus dem Rathaus.

Aufhören wird auch der dienstälteste Gemeinderat Johann Ott, der bereits seit 1984 im Gremium aktiv ist. Für dieses langjährige Engagement hat er bereits 2014 die Goldene Ehrennadel der Gemeinde erhalten. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Aus ihrem Dienst verabschiedet werden zudem die weiteren ausscheidenden Mitglieder: Bernd Kammerlander (Schießen), Stefan Klier (Biberach), Georg Moll (Schießen), Xaver Ruf (Meßhofen) und Anton Schmid (Ingstetten). Ab Mai führt der Gemeinderat dann in neuer Besetzung seine Tätigkeit aus. Ihm gehören an: Andreas Bader, Dieter Rittler, Tobias Schmid, Josef Müller und Michael Strobel, die den Ortsteil Schießen vertreten; Joachim Graf, Ernst Ederle, Sebastian Ott und Stephan Einfalt kommen aus Biberach. Johannes Schmid, Karl Heinz Aumann und Martin Reindle vertreten Roggenburg/Meßhofen, von der Wählergruppe Ingstetten ziehen Martina Leicht und Thomas Franke ein. Im Vergleich zur Sitzverteilung in der vergangenen Wahlperiode ergab sich bei der Wahl keine Verschiebung: Weiterhin kommen fünf Gemeinderäte aus Schießen, vier aus Biberach, drei aus Roggenburg und Meßhofen sowie zwei aus Ingstetten. Eine Gemeinderatssitzung ist vor der Amtsübergabe noch am Dienstag, 7. April, geplant – ob sie stattfindet, ist derzeit unklar. Den Artikel über die Bürgermeisterwahl in Roggenburg finden Sie hier: Bürgermeisterwahl 2020: Traumergebnis in Roggenburg für den Amtsinhaber Weitere Informationen zur Kommunalwahl 2020 im Kreis Neu-Ulm finden Sie hier: Live-Blog zu den Kommunalwahlen im Landkreis Neu-Ulm: Das sagen die Parteien zu den Ergebnissen

