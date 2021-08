Kaltenberg: LaBrassBanda spielen im Regen

Plus Die Biergartentour der Band LaBrassBanda endet in Kaltenberg. Dort spielt zwar das Wetter nicht mit, aber die Band um Frontmann Stefan Dettl lässt sich davon nicht beeindrucken.

Es regnete, wie könnte es auch anders sein in diesem Sommer 2021, der seinem Namen nicht unbedingt Ehre macht. Das Wetter war vermutlich zumindest mit ein Grund dafür, dass nicht alle Plätze im Außenbereich der Ritterschwemme Kaltenberg besetzt waren, wo LaBrassBanda die Biergartentour 2021 zum Abschluss brachten.