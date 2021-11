Karlshuld

vor 34 Min.

Karlshuld bekommt einen neuen Funkmast

Ein neuer Funkmast soll bald in Karlshuld entstehen. Vom Gemeinderat gab es am Montagabend den Segen.

Plus Der Karlshulder Gemeinderat gibt grünes Licht für die Errichtung eines neuen Funkmasten in der Donaumoosgemeinde. Wo er entstehen soll und warum der Standort aus Sicht des Gremiums am geeignetsten ist.

Von Katrin Kretzmann

Um das Netz und damit den Mobilfunk in Karlshuld auszubauen, soll nun ein weiterer Funkmast entstehen. Vorgesehen ist ein Standort in der Nähe des Fischerheims. Der Gemeinderat gab in seiner Sitzung am Montag seinen Segen für das Bauvorhaben – obwohl es eine Unterschriftenliste mit Gegnern gab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen