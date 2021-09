34 neue Sozialwohnungen in Kaufering geplant

Plus Seit Jahren wird über die Nutzung eines Grundstücks in Kaufering diskutiert, das dem Landkreis gehört. Der Bauausschuss des Markts befasst sich mit dem Thema. Wie es weitergeht.

Seit Jahren laufen die Diskussionen und Planungen für eine Wohnanlage in Kaufering. Jetzt befasste sich der Bauausschuss des Marktgemeinderats mal wieder mit dem Vorhaben in der Schlesierstraße, bei dem 34 geförderte Wohnungen entstehen sollen.