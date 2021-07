Kaufering

06:06 Uhr

Kaufering schafft weitere Betreuungsplätze für Kinder

Ein Containerprovisorium soll am Franz-Senn-Weg in Kaufering für zwei Krippengruppen entstehen. Die Trägerschaft übernimmt die evangelische Pauluskirche. Darüber informieren von links: Geschäftsstellenleiter Dominic Jödicke, Pfarrer Jürgen Nitz, Marlies Strobl (Trägervertretung), Bürgermeister Thomas Salzberger und die künftige Einrichtungsleiterin Barbara Flörke.

Plus In Kaufering gibt es zu wenig Betreuungsplätze für Kinder. Ein Containerprovisorium soll Abhilfe schaffen. Jetzt sind Standort und Träger bekannt.

Von Christian Mühlhause

Die Geburtenzahlen im Landkreis sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. In Kaufering ist der Bedarf an Betreuungsplätzen auch deswegen größer geworden. Der Marktgemeinderat musste im Mai auf die Schnelle einer Containerlösung zustimmen und einen Träger sowie einen Standort für die neue Einrichtung finden. Jetzt stellte Bürgermeister Thomas Salzberger die Planungen vor.

