Kaufering

vor 18 Min.

Kleingärtner in Kaufering fürchten um ihre Parzellen

Plus Die Pächter in Kaufering haben die Sorge, dass ihre Gärten für Mikrowohnungen weichen müssen. Der Bauherr aus Landsberg will an der Stelle weitere kleine Appartements errichten. Wie der aktuelle Stand ist.

Von Christian Mühlhause

Noch wachsen auf den Parzellen an der Bahnhofstraße in Kaufering Sellerie, Karotten, Kopfsalat und anderes Obst und Gemüse. Doch die Nutzerinnen und Nutzer der Parzellen befürchten, dass an dieser Stelle bald nichts mehr wächst, sondern Wohnungen entstehen und sie weichen müssen. Die Sorge speist sich auch aus Erfahrungen in der Vergangenheit.

