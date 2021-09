Kaufering

10:50 Uhr

Weil "Gott kein Mann ist": Kauferinger Priester schreibt Buch

Plus Der katholische Priester Hermann Wohlgschaft aus Kaufering ist nicht nur als kritischer Prediger bekannt. In seinem Buch, das er jetzt vorstellt, fordert er die volle Gleichberechtigung in seiner Kirche.

Von Claudia Benz

Wenn katholische Priester öffentlich Strukturen in ihrer Kirche anprangern, gilt das in den Augen vieler als couragiert. Wenn ein katholischer Pfarrer eine radikale Neuausrichtung seiner Kirche in Büchern einfordert, macht ihn das nicht nur in Kirchenkreisen bekannt. Hermann Wohlgschaft, Ruhestandspfarrer, der in Kaufering lebt, gilt so seit Jahren als profilierter Kritiker seiner Kirche. Demnächst liest er in Landsberg aus seinem aktuellen Buch mit einem provokanten Titel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen