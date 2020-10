vor 2 Min.

Kaufhof in Ingolstadt ist jetzt Geschichte

Die Transparente vor dem Gebäude locken immer noch Kunden zum Kaufhof in der Fußgängerzone in Ingolstadt. Doch schon am Samstag blieben die Türen des Kaufhauses verschlossen.

Plus Galeria Kaufhof war einmal ein Magnet in der Fußgängerzone von Ingolstadt. Am Samstag blieben die Türen bereits zu. Am Eingang hing ein letzter Gruß der Belegschaft.

Von Manfred Dittenhofer

Das Kaufhaus war einmal der Mittelpunkt der Fußgängerzone Ingolstadts. Es hat einige Male den Namen geändert, wurde vom Merkur zum Horten. Ab 1996 hieß es Galeria Kaufhof. In dem Kaufhaus brachte die erste Rolltreppe Ingolstadts die Besucher in die oberen Stockwerke. Nun ist Galeria Kaufhof im Kern von Ingolstadt nur noch Geschichte.

Das traditionsreiche Kaufhaus hat seine Pforten geschlossen. In den vergangenen Wochen hatte der Ausverkauf stattgefunden. Wie es mit der Immobilie in Premiumlage weitergeht, steht noch in den Sternen. In der Innenstadt fehlt damit ein weiterer Anziehungspunkt, der seit über 68 Jahren für Großstadtflair in Ingolstadt gesorgt hat.

Wer am Samstag gegen Mittag über die Ludwigstraße schlenderte, hatte keine Probleme, die Abstandsregeln einzuhalten. Lag es am Nieselwetter? Oder an der Maskenpflicht in der gesamten Fußgängerzone? Viele Menschen waren auf jeden Fall nicht unterwegs. Am Audikreisel dagegen herrschte reger Verkehr in Richtung Westpark.

Im Innern des Kaufhofs in Ingolstadt waren am Samstag durch die Fensterscheiben nur noch leere Regale zu sehen

Im Innern des Kaufhofs standen am Samstag nur noch leere Regale. Und am verschlossenen Eingang hing ein letzter Gruß der Belegschaft, die sich für die Treue bedankte und ihren Kunden weiterhin alles Gute wünschte.

Was nun mit dem Gebäude geschieht, ist zumindest offiziell noch nicht entschieden. Auch die Stadt hat sich im Vorfeld ins Spiel gebracht. Wie Ingolstadts Pressesprecher Michael Klarner am Freitag noch einmal bestätigte, sei man weiter in Kontakt mit der Signa-Gruppe, dem Eigentümer des Kaufhof-Gebäudes, und mit der JKV Grundstücksverwertungs-GmbH, der das ehemalige C&A-Gebäude, das schon seit Jahren leer steht, direkt daneben gehört. Mit den beiden Eigentümern der Immobilien wolle die Stadt mögliche Nachnutzungen besprechen. Dazu finden noch im Oktober weiterführende Gespräche statt. Die Stadt Ingolstadt sei weiter grundsätzlich bereit, sich beim Kaufhof-Gebäude selbst zu engagieren, sehe aber zunächst einmal auch die Eigentümer in der Pflicht, den Weg für eine zügige Weiternutzung frei zu machen, so der Pressesprecher.

