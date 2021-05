In der Lommelstraße werden seltsame Zeichen entdeckt. Was die Polizei dazu sagt

Kommt auf Dießen eine Einbruchsserie zu? Diese Sorge geht im Bereich der Lommelstraße in Dießen um. Dort hat Dr. Rainer Bachmann auf seinem Grundstück merkwürdige Zeichen entdeckt, die er mit sogenannten Gaunerzinken in Verbindung bringt. Die Polizei ist informiert.

Auf seinem Grundstück fielen Bachmann am Montagabend Veränderungen an zwei Steinen auf. Zum einen handelt es sich um die Form eines Zickzacks beziehungsweise drei hintereinanderstehenden Einsern. Wer im Internet das Stichwort „Gaunerzinken“ eingibt, versteht schnell, welche Botschaft sich hinter diesem Zeichen verbirgt. Es bedeutet „Bissiger Hund“, was in seinem Fall durchaus mit der Realität übereinstimmt, da zum Bachmann’schen Haushalt auch ein Hund gehört. Neben dieser Zickzack-Aufschrift wurde an einem weiteren Stein blaue Farbe angebracht. Was das bedeutet, weiß Bachmann nicht. Allerdings wurden in der Nachbarschaft weitere Markierungen in Grün und Rot festgestellt. Rot interpretiert Bachmann als Warnfarbe, zumal diese an einem offensichtlich stärker vor Einbrechern abgesicherten Haus zu finden seien. An einem weiteren Grundstück sei an einem Zaun eine Latte schräg gestellt worden.

Drei auffällige Personen

Dazu komme, dass in der Nachbarschaft auch drei auffällige Personen unterwegs gewesen seien, die einen Möbelwagen dabei hatten. Bachmann ist jetzt alarmiert: Über Pfingsten würden er und seine Frau nicht wie geplant an den Gardasee fahren: „Wir wollen bei unserer Rückkehr kein leeres Haus vorfinden“, sagte er dem LT. Seine Beobachtungen meldete Bachmann auch der Polizei.

Derzeit wird alles überprüft

Inspektionsleiter Alfred Ziegler sagte dazu, die Sache müsse noch überprüft werden, außerdem werde man das betroffene Viertel verstärkt bestreifen. Ziegler warnte aber davor, in Panik zu verfallen. Er verweist auf die in den vergangenen Jahren zurückgegangene Zahl von Einbrüchen: „2019 waren es im Bereich der Polizeiinspektion Dießen drei, im vergangenen Jahr zehn, darunter sieben Versuche, nur in drei Objekte konnten die Einbrecher eindringen.“ Speziell Dießen hält Ziegler für einen für Einbrecher eher ungeeigneten Ort. Die Entfernung von der Autobahn und der See stellten Hemmnisse für eine schnelle Flucht von Einbrechern dar, gibt er zu bedenken.

Trotzdem nehme man die Meldung aus der Lommelstraße nicht auf die leichte Schulter, versichert Ziegler. Ob die Zeichen wirklich von potenziellen Einbrechern stammen oder von einem Scherzkeks hänge wohl auch davon ab, wo sie auftauchen. Nachrichten an mögliche Einbrecher würden eher im Eingangsbereich hinterlassen. Eine Warnung vor einem Hund mache beispielsweise an der Rückseite eines Grundstücks wenig Sinn. Es sei im Übrigen auch schon vorgekommen, dass sich rätselhafte Farbaufträge als Markierungen für bevorstehende Tiefbauarbeiten entpuppten, merkt Ziegler weiter an.

