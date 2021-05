Landkreis

06:00 Uhr

Handwerker im Kreis Landsberg haben Kunden, aber kein Material

Plus Handwerker im Kreis Landsberg kommen kaum noch an Holz. Auch bei anderen Produkten schnellen Preise und Lieferzeiten in die Höhe. Welche Materialien fehlen.

Von Daniel Weber

Während viele Branchen unter der Corona-Krise leiden, haben viele Handwerksbetriebe gut gefüllte Auftragsbücher, manche haben sogar mehr Kunden als vor der Pandemie. Aber seit einiger Zeit werden einige Rohstoffe immer knapper. Das LT hat nachgefragt und erfahren, wie auch die USA kleinen Betrieben im Landkreis Landsberg die Arbeit erschweren.

Themen folgen