Zweiter Anlauf: Rita Falk bekommt Verfassungsmedaille

Plus Der Landtag überreicht Autorin Rita Falk die Verfassungsmedaille. Das hätte schon längst passieren sollen, doch es gab eine Verzögerung. Was sich bei den Eberhofer-Krimis gerade tut.

Mit ihrer Eberhofer-Romanreihe hat sich Rita Falk die Herzen vieler Krimifans erobert: Die Geschichten mit dem bayerisch-stoffeligen, aber ebenso liebenswerten Dorfpolizisten Franz Eberhofer sind allerdings nicht die einzige Passion von Falk, die im südlichen Landkreis Landsberg wohnt: Sie engagiert sich auch für die Schwachen in der Gesellschaft.