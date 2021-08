Serie: Abschied von der Feuerwehr Lengenfeld fällt ihm schwer

Plus Gerhard Straus ist fast 50 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr Lengenfeld in mehreren Ämtern aktiv. Wegen seines Engagements hat der Pürgener Ortsteil ein neues Feuerwehrhaus und ein reges Vereinsleben.

Leicht gefallen ist Gerhard Straus sein Abschied nicht – das spürt man im Gespräch. „Aber mit 65 Jahren ist vom Gesetz her Schluss“, sagt er. Schluss für den aktiven Dienst bei der Feuerwehr. Wie schwer es ihm fallen muss, ist leicht nachzuvollziehen, wenn Gerhard Straus von seiner Zeit bei der Feuerwehr Lengenfeld zu erzählen anfängt.