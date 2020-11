vor 33 Min.

Lichtblicke im Rathaus und noch mehr Licht am Sportheim

Plus Beleuchtete Kunstwerke, ein neuer Verkehrsspiegel und ein zufriedener Bürgermeister in Schwenningen. Was der Gemeinderat noch alles entschieden hat.

Von Simone Bronnhuber

Johannes Ebermayer ist seit Mai dieses Jahres Bürgermeister der Gemeinde Schwenningen. Wäre das schon nicht Veränderung genug, so kommt der Ausbruch der Corona-Pandemie noch dazu. Normale Sitzungen? Besuche bei Bürgern? Öffentliche Veranstaltungen? Schwierig bis unmöglich. „Ich kenne mein Amt nicht anders. Es ist ungewöhnlich, aber so ist es nun“, sagt Ebermayer. Und dennoch, betont er, ist er sehr zufrieden. Denn die Projekte, die auch in der Pandemie vorangetrieben werden, müssen laufen, sagt er. Beispielsweise der Bau des neuen Kindergartens in Gremheim. Ein Millionenprojekt, das dieses Jahr Spatenstich feierte. „Es läuft alles. Das freut mich sehr“, so der Bürgermeister.

Durch die Tür am Rathaus spitzeln

Was nicht nur ihn, sondern auch die kleinsten Bürger aus Schwenningen und Gremheim freuen dürfte: Seit ein paar Tagen ist das Foyer im Rathaus am Abend beleuchtet. In einem abgespeckten Ferienprogramm haben im Sommer Buben und Mädchen unter anderem schöne Zeichnungen kreiert. Die hat der Bürgermeister kurzerhand aufgehängt. Wer bei Dämmerung nun einen Spaziergang macht und am Rathaus in Schwenningen vorbeikommt, der kann von außen durch die Türe spitzeln und die Werke bewundern. „Als kleines Dankeschön, das so viele mitgemacht haben“, so Ebermayer.

Im Herbst ist Parkplatz sehr dunkel

Mit Licht hat sich auch der Gemeinderat in der vergangenen Woche beschäftigt. Konkret hat Ebermayer mit seinem Gremium einen Antrag des Sportvereins behandelt. Es soll der Parkplatzbereich rund um das Sportheim beleuchtet werden. „Da ist es im Herbst und Winter schon extrem dunkel“, sagt Ebermayer. Deshalb habe man einstimmig beschlossen, sich von den Lechwerken ein entsprechendes Angebot machen zu lassen. Dann soll auch der Weg vom Sportverein gleich mitangeschaut werden.

Ein Verkehrsspiegel am privaten Hof

Grünes Licht gab es auch für einen privaten Antrag für die Anbringung eines Verkehrsspiegels. Laut Johannes Ebermayer sei die Ausfahrt aus diesem Hof auf die DLG 40 unübersichtlich, da sie sich in einem Kurvenbereich befinde. „Nach Rücksprache mit der zuständigen Stelle im Landratsamt befürworten wird den Spiegel. Die Kosten trägt der Antragssteller selbst.“

