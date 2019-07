15:43 Uhr

Lütgendortmund und Neuburg: Pflege einer Städtefreundschaft

152 Lütgendortmunder besuchen am Wochenende wieder das Schloßfest in Neuburg. Diesesmal nicht ganz ohne Hintergedanken.

Von Manfred Rinke

Es ist erst gut einen Monat her, dass Neuburger das „Dorffest“ im Dortmunder Stadtteil Lütgen-dortmund bereicherten. Am Freitag fielen 152 Westfalen in der Stadt an der Donau ein, um hier das Schloßfest mitzufeiern. Und dies nicht ganz ohne Hintergedanken.

Die Freude war groß, als Reinhard Sack, Vorsitzender der IG Lütgendortmunder Vereine & Verbände, mit seinem Gefolge auf der Terrasse beim Rathausfletz eintraf. Mit seinem Stellvertreter Peter Bercio verteilte er unzählige Geschenke an ungemein viele Neuburger Freunde. Darunter waren neben OB Bernhard Gmehling und Landrat Peter von der Grün auch Bürgermeister Rüdiger Vogt, der lokale Motor der Städtefreundschaft, Stadtrat Klaus Babel, und Stadtkapellmeister Alexander Haninger, dessen Bruder Markus Ende Mai die Jugendblaskapelle anführte, die mit der Männergarde der Burgfunken sowie Klaus Babel und Rüdiger Vogt das Dorffest bereichert hatten. Natürlich gab es vom Rathauschef auch Präsente für die Gäste, die am Wochenende das Renaissance-Spektakel in der Neuburger Altstadt miterleben möchten.

Lütgendortmund plant 2020 auch ein historisches Fest, wo neben anderen auch Neuburger Schloßfestgruppen auftreten sollen

Lütgendortmund wird im Mai kommenden Jahres anlässlich seines 870-jährigen Bestehens übrigens selbst ein historisches Fest feiern. Geplant ist, dass dann auch einige Schloßfestgruppen aus Neuburg das historische Treiben in Lütgendortmund bereichern sollen. Der Besuch der Westfalen dient somit auch einer gewissen Kontaktaufnahme.

Nach der rund 600 Kilometer langen Anreise hatten die Gäste natürlich nicht nur einen großen Durst, sondern auch einen großen Hunger. Beides wurde mit leckerem Gerstensaft und einer deftigen bayerischen Mahlzeit gebührend gestillt. Und die Stadräte Peter Segeth und Bernhard Pfahler sowie Bürgermeister Rüdiger Vogt ließen es sich nicht nehmen, das Servicepersonal im Rathausfletz bei der Essensausgabe zu unterstützen. Fleißig und unfallfrei trugen sie die Tabletts an die Tische der erfreuten Gäste.

Themen Folgen