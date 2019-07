15:23 Uhr

Männer geraten in Streit: Einer greift zur Zange

Heftig in die Wolle bekommen haben sich zwei Männer am Dienstagabend in Illertissen. Beide wurden dabei verletzt.

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern hat am Dienstagabend die Polizei in Illertissen beschäftigt: Gegen 22.50 Uhr informierten Augenzeugen die Ordnungshüter über einen Streit vor einem Mehrfamilienhaus in der Josef-Henle-Straße. Dort waren ein 31-Jähriger und ein 39-Jähriger aneinander geraten. Es kam zu einem Gerangel, bei dem auch eine Zange als Schlagwerkzeug eingesetzt wurde. Die Kontrahenten verletzten sich nur leicht. Der Auslöser für den Konflikt liegt noch im Dunkeln, teilte die Polizei mit.

Es habe vor Ort "Verständigungsschwierigkeiten" zwischen Beamten und Beteiligten gegeben, präzisierte Alexander Kurfürst, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Illertissen auf Anfrage unserer Redaktion. Er gehe jedoch davon aus, dass es einen "persönlichen Hintergrund" für die Auseinandersetzung gibt. Der sei aber noch nicht klar. Alkoholisiert waren die Männer zum Zeitpunkt des Streits nicht. Auch bestehe kein Nachbarschaftsverhältnis zwischen ihnen. (az, caj)

