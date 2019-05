11:08 Uhr

Marktplatz wird 2019 nur an vier Wochenenden gesperrt

Nur zu Konzerten soll der Marktplatz in Illertissen heuer für den Verkehr dicht gemacht werden. Die Drei-Monats-Frist ist erst einmal damit vom Tisch.

Von Jens Carsten

Statt den Illertisser Marktplatz wie gehabt im Juni, Juli und August an den Wochenenden für den Verkehr zu sperren, wird das 2019 nur bei vier Veranstaltungen erfolgen. Es handelt sich um drei Open-Air-Konzerte der Serie "Live im Sperrbezirk" und das Iller-Musikfestival im Juli. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen.

Die teilweise Sperrung erstreckt sich, wie bisher auch, auf die nördliche Zufahrt zum Marktplatz. Diese wird von Samstagabend bis Sonntagabend blockiert.

Im Gremium gab es dazu unterschiedliche Meinungen. Den Anwohnern müsse Ruhe zugestanden werden, sagte Rat Andreas Fleischer (SPD) mit Blick auf das hohe Verkehrsaufkommen und so manche Spazierfahrt mit heulenden Motoren. Er plädierte dafür, den Marktplatz so wie im Vorjahr drei Monate lang an Wochenenden zu sperren. Ewald Ott von der CSU hielt dagegen eine viermalige Schließung für angemessen: Gastronomen beklagten, dass ihre Lokale für Kunden durch den abgeriegelten Marktplatz schlechter zu erreichen seien. Und Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) hatte Bedenken: In Kombination mit der wegen ihrer Sanierung bis zum Herbst gesperrten Vöhlinstraße könne der geschlossene Marktplatz heuer "ein Problem" bereiten.

Eine wirksame Maßnahme gegen Raserei und zu schnelle Fahrten stelle der gesperrte Marktplatz nicht dar, sagte Ansgar Bauer (Freie Wähler). Lediglich eine Rechts-vor-Links-Regelung könne das bewirken. Seine Hoffnung: Dann müssten die Fahrer an den Kreuzungen abbremsen. Für einen weitergehenden Ansatz plädierte Rüdiger Stahl (ÖDP(AP/Grüne): Er wollte den Marktplatz im fraglichen Zeitraum nicht nur teilweise, sondern komplett für den motorisierten Verkehr sperren. "Das wäre wirkungsvoll und gut für die Anwohner."

Als solcher zog Rat Andreas Lanwehr (Freie Wähler) ein ernüchterndes Fazit: Bislang hätten die Schließungen nicht dazu beigetragen, den nächtlichen Verkehrslärm zu mindern. Denn andere Zufahrten zu dem Areal blieben ja geöffnet.

Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) sah es als Problem, dass durch die Abriegelung (sie erfolgte zuletzt stets von Samstagabend bis Sonntagabend) mehrere in der Innenstadt wichtige Parkplätze nicht zugänglich seien. Das betreffe etwa die Kirchgänger am Sonntagmorgen.

Eine positive Bilanz zog der städtische Tourismusbeauftragte Henning Tatje zu den Konzerten auf dem Marktplatz: Die kämen gut an. Allerdings sei die Sperrung ursprünglich dazu gedacht gewesen, den Verkehr einzuschränken.

Mit 16 zu fünf Stimmen beschlossen die Stadträte am Donnerstagabend, den Marktplatz heuer nur an den Wochenenden der vier Kulturveranstaltungen teilweise für den Verkehr zu schließen.

