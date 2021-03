vor 48 Min.

Martin Fürleger ist neuer sportlichen Leiter für die Angels Nördlingen

Teile Gutes: Der künftige sportliche Leiter der XCYDE Angels Nördlingen, Martin Fürleger (links), tritt die Nachfolge von Kurt Wittmann (rechts) an, der nach der kommenden Spielzeit kürzertreten will. Beide unterstützen zusammen mit den Angels die Schaufensteraktion in Nördlingen und den Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März.

Plus Der 34-Jährige ist der künftige sportliche Leiter der XCYDE Angels Nördlingen. Er folgt auf Kurt Wittmann. Wie Corona den Bundesliga-Basketballerinnen zusetzt.

Von Thomas Lambertz

Er hatte bis 2017 nur wenig direkten Kontakt zum Sport mit der roten Kugel. Der 34-jährige Mitarbeiter der Agentur für Arbeit kommt aus dem Schwimmsport. Er weiß also, was Ausdauer, Leidenschaft und Zielstrebigkeit bedeuten. Dementsprechend sieht Martin Fürleger, der künftige sportliche Leiter der XCYDE Angels Nördlingen, die laufende Saison mit einem weinenden und einem lachenden Auge. „ Corona hat uns schon sehr zugesetzt, auch wenn Corona alle Mannschaften der 1. Damenbasketball-Bundesliga betrifft.“

Neuer Angels-Leiter kann sich gut in die Spielerinnen hinein versetzen

Fürleger spricht damit die Höhen und Tiefen einer Saison an, die Mannschaft und Verantwortlichen alles abverlangt hat. „Man startet mit einem klaren Sieg in Osnabrück gut in die Spielzeit, dann kommt der erste positive Coronafall in die Mannschaft. Zum Ende des Jahres der zweite.“ Und das über Weihnachten. Die Mannschaft sitzt fest, Kontakt zur Außenwelt nur digital, Training nicht möglich. Viele der Spielerinnen konnten seit Monaten ihre Familien nicht mehr persönlich sehen. Fürleger kann sich gut in die Basketballerinnen hineinversetzen. „Ob du es willst oder nicht, dieses Hin und Her über die ganze Saison hinweg nagt früher oder später an deinem Inneren.“

Dabei ist er sich durchaus des Privilegs bewusst, mit dem Angels-Team überhaupt Sport anbieten zu dürfen. „Wir waren in den letzten Monaten der einzige sportliche Event, der in der Region stattfinden konnte und die knapp 2000 Zuschauer, die unseren Livestream verfolgen, zeigen das große Interesse an uns und dem Frauensport. Das ist wichtig für den unterrepräsentierten Frauensport im Allgemeinen und uns im Speziellen, aber natürlich auch für unsere Sponsoren und Partner.“

Beim Thema Sponsoren wird Fürleger nachdenklich: Viele Partner haben bereits optimistische Signale für die kommende Spielzeit gegeben. Aber mit XCYDE als Namenspartner und Fendt Caravan als Partner seit der Stunde Null haben zwei Großsponsoren ihren Rückzug mitgeteilt. „Dennoch baut es auf, aus der Wirtschaft, die gerade ja selbst große Corona-Probleme hat, positive Rückmeldungen zu erhalten. Aber es wird schwer, das finanzielle Loch zu schließen. Uns fehlen zum Beispiel die Zuschauereinnahmen. Da brauchen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Allein dieses Loch ist rund 50000 Euro groß und das können wir nicht so einfach kompensieren.“

Zuerst kam er als Basketballfan zu den Spielen der Angels Nördlingen

Fürleger hat im Schwimmen und im Triathlon bereits an mehreren deutschen Meisterschaften erfolgreich mitgewirkt. Durch Angels-Mannschaftsbetreuer Sascha Kosiurak kam er vor einigen Jahren in das Team der Angels. „Zu Beginn kam ich als Basketballfan zu den Spielen, hab mir das einfach mal angeschaut und ein bisschen fotografiert. Später hat mich Kurt Wittmann gefragt, ob ich für die Angels nicht den Bereich Multimedia/SocialMedia übernehmen und neu auflegen möchte.“ Jahre später verantwortet Fürleger nun zusammen mit Kurt Wittmann die sportlichen Geschicke des Bundesligavereins, ein weiteres gemeinsames Jahr wird folgen.

Dann zieht sich Wittmann, Gründungsmitglied der BG Donau-Ries e. V., zurück. Er wird als Berater jederzeit zur Verfügung stehen. Fürleger ist ambitioniert und hat sportliche Ziele für den Verein und die Region. Er kann sich vorstellen, mittelfristig mit den Angels europäisch zu spielen. Das würde den Nördlinger Basketball auf eine neue Stufe stellen. „Als die Herren damals den Plan 1. Bundesliga hatten, glaubten auch nur wenige an eine Verwirklichung.“ Als es dann soweit war, kannte die Basketballeuphorie in Nördlingen und der Region keine Grenzen mehr. „Europäisch zu spielen bedeutet natürlich einen höheren finanziellen Aufwand, wofür wir weitere Partner gewinnen müssen. Es bedeutet aber auch, einen noch größeren Fokus auf die Nachwuchsarbeit zu legen, neue Wege zu gehen, die im ersten Moment auch mal wehtun können und kreative Lösungen zu finden. Aber: Immer ohne den Verein in finanzielle Schwierigkeiten zu manövrieren.“

Fürleger freut sich auf seine zukünftige Arbeit als Leiter der Angels

Marketing/Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit und SocialMedia, die Zusammenarbeit mit dem TSV Nördlingen in Hinblick auf die Jugendarbeit und Gewinnung weiterer Kooperationspartner, die Etablierung einer Damen-Jugend-Bundesligamannschaft, die Stärkung als Marke oder die Übernahme einer größeren gesellschaftlichen Verantwortung als Bundesligaverein. Fürleger sieht viel Entwicklungspotenzial und möchte die Einnahmen nicht nur in den Bundesliga-Kader stecken. Fürleger freut sich sehr auf die zukünftigen Aufgaben, ist sich aber auch der Herausforderungen bewusst, die vor ihm und dem Verein liegen und die er nicht allein bewältigen kann. „Alle HelferInnen und auch alle Verantwortlichen arbeiten bei uns noch im Ehrenamt. Ich möchte jeden einladen, sich mit mir und dem ganzen Verein auf eine spannende Reise zu begeben: Als Fan, HelferIn oder Sponsor. Kontaktdaten sind unter www.xcyde-angels.de zu finden.“

