18:01 Uhr

Mehrere Diebstahls-Fälle: Wer klaut Kunst aus Illertisser Gärten?

Zuletzt wurden mehrere Deko-Artikel aus Gärten in Illertissen gestohlen. Nun gibt es einen weiteren Fall.

Die Polizei sucht einen Dieb, der es auf Deko- und Kunstgegenstände in Gärten abgesehen hat: Zuletzt ereigneten sich in Illertissen und der Umgebung mehrere Fälle. Jetzt gibt es einen weiteren.

Wie die Polizei mitteilt, wurden im Zeitraum vom 13. April bis zum 17. April aus dem Garten eines Einfamilienhauses in der Straße „Zum Reiser“ in Illertissen verschiedene Dekoartikel entwendet. Die Objekte (es handelt sich um eine Vogel-Figur, eine Tonkugel und eine Säule) haben einen Wert von 100 Euro. In den vergangenen Wochen wurden in Illertissen und Ortsteilen vermehrt Dekoartikel aus Gärten entwendet. Die Polizei bittet Bürger, verdächtige Beobachtungen an die Telefonnummer (07303) 96510 zu melden. (az). Weitere Diebstahls-Fälle aus Gärten:

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Themen Folgen