Mehrere Rasierattacken auf Katzen rund um Penzing

Plus Offenbar gibt es mehrere Fälle rund um Penzing, in denen jemand Katzen einen Teil des Fells abrasiert hat. Was Experten und Behörden dazu sagen.

Von Daniel Weber

Ist in Penzing und Umgebung ein Katzenhasser unterwegs? Auf Facebook hat es kürzlich mehrere Berichte gegeben, wonach Katzen ein Streifen Fell abrasiert wurde, betroffen seien Penzing und Oberbergen. „Unser Kater kam heute Nachmittag rasiert nach Hause. Irgendjemand hat ihn von Genick bis Schwanzbeginn einen Streifen wegrasiert. Auch vorn am Kopf sieht er mitgenommen aus“, lautet einer der Posts. Das LT hat sich umgehört, ob es noch mehr solcher Fälle in der Gegend gibt, und sich bei Fachleuten erkundigt, wie sie die Rasieranschläge auf die kleinen Vierbeiner einordnen.

„Das kann eigentlich nur ein Katzenhasser sein“, ist Detlef Großkopf, Vorsitzender des Tierschutzvereins Landsberg, überzeugt. Leider gebe es immer wieder Menschen, die Tieren so etwas oder Schlimmeres antäten. Dass aber Katzen im Landkreis Landsberg das Fell abrasiert worden ist, sei ihm in den vergangenen Jahren nicht zu Ohren gekommen.

Katzenbesitzer können ihre Haustiere nicht schützen

Als Besitzer könne man praktisch nichts tun, um die eigene Katze vor den Tätern zu schützen. Glücklicherweise seien die Tiere normalerweise eher scheu: „Wenn eine Katze merkt, dass etwas nicht stimmt, ist sie normalerweise clever genug, um gleich wegzulaufen. Oder sie wehrt sich – ein Katzenbiss ist in aller Regel schlimmer als ein Hundebiss“, erklärt Großkopf.

Aber es gebe auch sehr zutrauliche Katzen, die sich von jedem anlocken ließen. „Wenn eine Katze zutraulich ist, kann man ihr das nicht abgewöhnen, nur damit sie vielleicht nicht zum Falschen hingeht.“ Dafür müsste man sie einsperren, und das sei gegen die Natur der Tiere, beschreibt der Tierschützer das Dilemma.

Früher rasierten manche Besitzer ihren Katzen Streifen ins Fell

Werde einer Katze ein Streifen Fell wegrasiert, sei sie erst einmal irritiert. „Das Fell wächst ja wieder nach, aber die Katze ist natürlich total verstört“, sagt Großkopf. Dass es früher einmal gar nicht so ungewöhnlich gewesen sei, dass eine Katze mit teilweise abrasiertem Fell herumläuft, erzählt Tierärztin Manuela Gühne von der Kleintierpraxis Gühne in Landsberg. „Es gibt Besitzer, die das selber machen. Manche Menschen denken, dass Katzen geklaut werden, weil ihr Fell so schön ist.“

Das eigene Tier so zu verunstalten, sei allerdings eine ziemlich alte Methode, Gühne habe schon lange nicht mehr gesehen, dass jemand sie praktiziert. Es gebe allerdings noch einen weiteren Grund, dem Tier ein Stück Fell wegzuschneiden: Wenn es operiert werden müsse, entferne der Tierarzt vorher die Haare um die Stelle des Eingriffs herum.

Bisher keine Anzeigen bei den Behörden eingegangen

„Ich habe momentan keinen Katzenbesitzer in meiner Klientel, der etwas von rasierten Katzen berichtet hat“, sagt Gühne. Auch die Behörden wissen nichts von den Vorfällen: „Bis zum Veterinäramt ist noch nichts durchgedrungen“, sagt Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts. Bei der Polizei ist ebenfalls keine entsprechende Anzeige eingegangen, wie das LT auf Anfrage bei der Inspektion Landsberg erfahren hat.

