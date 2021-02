vor 4 Min.

Mit einem Klick zu neuem Lesefutter: Bachtalbücherei jetzt auch online

Plus Weil die alten Räumlichkeiten saniert werden, steht der Bachtalbücherei ein Umzug bevor. Künftig können die Leser aber nicht nur ihre Lieblingsschmöker übers Internet vorbestellen. Es gibt ein neues Angebot.

Von Tanja Ferrari

Bärbel Hartmann sitzt vor ihrem Computer. Ihre Finger huschen über die Tastatur und sie gibt das Wort „Krimi“ in die Suchleiste ein. So einfach können Leser der Bachtalbücherei in Zukunft ihr nächstes Buch aus rund 9000 verschiedenen Titeln aussuchen.

Ab dem 18. Februar soll diese Recherche-Möglichkeit für die Benutzer vieles erleichtern, hofft Mitarbeiterin Bärbel Hartmann. Gerade in der Corona-Zeit, glaubt sie, sei der digitalisierte Bestand ein sinnvoller Service. Solange die Bücherei geschlossen ist, das Abholen aber erlaubt, könnten Leser bereits zu Hause ihr gewünschtes Buch vorbestellen. „Man sieht, ob ein Medium entliehen oder verfügbar ist“, erklärt sie. Außerdem könnten die Nutzer auch das Cover des Buches gleich anschauen oder einfach nach dem Namen des Lieblingsautors suchen. Neu ist auch, dass über das eigene Leserkonto die Ausleihen auch ganz einfach verlängert werden können.

Romane, Kinderbücher und Sachbücher

Zunächst muss die Bachtalbücherei aber umziehen. Aufgrund der Sanierungsarbeiten in den derzeitigen Räumlichkeiten in der Schule in Bachhagel muss für ein halbes Jahr ein Ausweichstandort her. Weil das viel Aufwand bedeutet, gibt es einen genauen Plan, was alles umgezogen werden muss. „Die Kinderbücher nehmen wir fast komplett mit, Romane für Erwachsene und Hörbücher auch“, erklärt Hartmann. Nur die Sachbücher ließen sie größtenteils zurück. Erst müsse man schauen, wie viel Platz in den Räumlichkeiten der VR-Bank sei.

E-Book, E-Audios, E-Paper und E-Magazine

Das bedeutet nicht automatisch weniger Lesefutter für die Nutzer in den Bachtalgemeinden. Im Gegenteil. Am 18. Februar startet die Online-Ausleihe der Bücherei: Das bedeutet, dass zusätzlich E-Books, E-Audios, E-Paper und E-Magazine über eine neue Plattform ausgeliehen und direkt auf dem Smartphone, Tablet oder Computer gelesen werden können. „Wir wollen zukunftsfähig bleiben und vor Ort den Menschen etwas bieten“, erklärt Bürgermeister Ingo Hellstern das zusätzliche Angebot. Deshalb hatte Hartmann gemeinsam mit ihrer Kollegin Petra Bacher in der Corona-Zeit fleißig Bücherpäckchen an die treuen Leser ausgeliefert. „Die Nachfrage war nicht so groß“, sagt sie. Schulklassen sind ferngeblieben.

Angst vor Infektion über Bücher

Und viele, glaubt Hartmann, hätten Angst gehabt, sich über ein Buch anzustecken. Die Bücherei hätte sich jedoch an die Vorgaben der Staatsregierung gehalten und anfangs alle Einbände desinfiziert; später die Bücher auf Anordnung eine Woche liegen gelassen. Generell werde in der Bachtalbücherei quer durch die Bank ausgeliehen. Immer beliebt sind Neuerscheinungen. Aber auch Romane und Kinderbücher sowie Hörbücher werden ausgeliehen. „Alles, was lokal ist – besonders Krimis –, gehen immer.“ Hörbücher für Erwachsene, hat sie beobachtet, werden seltener ausgeliehen. „Die Leute fahren einfach weniger, weil sie zu Hause arbeiten“, vermutet sie. Öffnungszeiten nach dem Lockdown sind immer Donnerstag und Freitag von 15.30 bis 18.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Themen folgen