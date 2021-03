vor 17 Min.

Mulifarm Rott: Maultiere sind nicht stur

Plus Ursula Schmidt betreibt die Mulifarm in Rott. Damit ihr das Züchten von Maultieren, der Kreuzung aus Pferd und Esel, gelingt, lässt sie sich einiges einfallen.

Von Daniel Weber

Nur ungeübte Augen sehen auf den ersten Blick keinen großen Unterschied zwischen den drei Tieren, die Heu aus der metallenen Vorrichtung auf Ursula Schmidts Hof in Rott fressen. Pferde, könnte man meinen – und liegt damit in zweieinhalb Fällen richtig. Denn Filou ist halb Pferd, halb Esel. Wie sich solche Maultiere, im Volksmund auch Mulis genannt, von Pferden unterscheiden und wie man sie züchten kann, hat das LT von der Züchterin vor Ort erfahren.

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass Filous Kopf deutlich breiter ist als der eines Pferdes. Schmidt macht auf weitere Unterschiede aufmerksam: „Fast alle Mulis haben ein Mehl-Maul, es ist vorne heller“, sagt sie und deutet darauf. Viele Mulis hätten außerdem eine stehende Mähne. Und während Pferde nur nach hinten treten können, ist man auch seitlich von Mulis nicht vor ihren Hufen in Sicherheit.

Maultiere der Mulifarm in Rott sind neugierig

Mit einem Vorurteil räumt Schmidt energisch auf: Mulis seien nicht störrisch. „Sie überlegen sich nur, ob es sinnvoll ist, etwas zu tun.“ Ein Muli sollte man zum Beispiel nie mit der Gerte in einen Anhänger treiben: „Das macht man nur einmal. Dann will es nicht mehr, auch nicht in Zukunft.“ Wer es aber mit einer Belohnung locke, dem folge es auch künftig, wenn es in den Anhänger soll. Bei Mulis müsse man immer das Vertrauen der Tiere gewinnen. „Dann tun sie, was man will. Und das dauerhaft“, erklärt die Züchterin. Pferde hingegen müsse man regelmäßig trainieren, sonst verlernten sie wieder, was man ihnen beigebracht hat.

Auch andere Eigenschaften machen das Arbeiten mit Mulis interessant: So setzen sie zum Beispiel ihre Hufe bei jedem Schritt sehr bewusst und sind damit viel trittsicherer als viele Pferde, die auf tückischem Untergrund leicht ins Stolpern kommen, berichtet Ursula Schmidt. „Und wenn es laut scheppert, rennen meine Pferde sofort weg, die Mulis werden dagegen neugierig und schauen nach, was los ist.“

Die Stute Kira ist derzeit trächtig, sie wird bald ein Muli zur Welt bringen. Bild: Thorsten Jordan

Während Maultiere in Deutschland eher selten sind, werden sie in anderen Ländern viel im Alltag genutzt. Deshalb betreibt die Bundeswehr in Bad Reichenhall ein „Ausbildungszentrum für Gebirgstierwesen“. Dort diente Muli Filou zusammen mit einigen Artgenossen früher unter dem Namen „Zacherl“ – die Soldaten sollten den Umgang mit den Tieren üben, mit denen sie es später einmal im Auslandseinsatz zu tun bekommen würden. Immer wieder kaufte der Standort auch Mulis von der Mulifarm in Rott.

Muli Filou war bei der Bundeswehr

Für Filou war die Bundeswehr aber nicht der richtige Ort: Er habe eine feste Bezugsperson gebraucht, der er vertrauen kann, doch mit den Bundeswehr-Mulis übten viele Soldaten, sagt Schmidt. Das war zu viel Unbeständigkeit für Filou, und die Bundeswehr gab ihn der Züchterin zurück, bei der er seitdem lebt. Inzwischen ist er 18 Jahre alt.

Schmidt hat zurzeit 18 Tiere auf ihrem Hof und im Laufe der Jahre etwa 50 Fohlen gezüchtet, rund ein Drittel davon sind Mulis. Die sind zwar von verschiedenen Stuten, aber immer von demselben Eselhengst: Bazi heißt das inzwischen 28 Jahre alte Tier, das ihr seit 26 Jahren gehört, und sie kann viele Geschichten von ihm erzählen.

Mulis züchten ist nicht einfach

„Ich habe auf einem Hof mit 30 Pferden gearbeitet. Ich wollte immer schon Mulis züchten – irgendwann habe ich Bazi mitgebracht, er hat einmal geschrien, und schon waren 30 Pferde durch den Elektrozaun auf und davon“, erinnert sie sich. Doch um Nachwuchs zu bekommen, musste sie die Stuten dazu bringen, sich vom Esel decken zu lassen. Dabei stellt sich unter anderem ein simples Problem: Eseldamen gehen bei der Begattung mit den Hinterbeinen in die Knie, Pferde nicht. Und Pferde sind auch noch deutlich größer als Esel.

Mit einem Gestell half Schmidt Bazi auf die Sprünge, doch damit war es noch nicht getan: Einige Stuten bekommen es mit der Angst zu tun, wenn Bazi voller Vorfreude sein „I-AH“ ertönen lässt. Manche zeigten sich aber trotzdem kooperativ, wenn Schmidt ihnen als Anreiz ein stattliches Ross vor die Nase stellte. „Man muss da sehr kreativ sein“, sagt die Züchterin und lacht. „Es hat fünf Jahre gedauert, bis ich den Dreh raus hatte.“

Eselhengst Bazi ist schon seit vielen Jahren auf der Mulifarm in Rott. Bild: Thorsten Jordan

Wenn sie mit dem Halfter komme, wisse Bazi gleich Bescheid. „Wenn er auf eine Stute soll, nehme ich nämlich immer das gleiche Halfter.“ Aber während er früher ganz wild darauf war, mit Eseln oder Pferden Nachwuchs zu zeugen, sei er mit den Jahren ruhiger geworden, berichtet Schmidt. „Heute muss ich manchmal eine halbe Stunde warten, bis er sich erbarmt.“

Zwei von Schmidts Stuten sind derzeit von Bazi trächtig, mit dem Nachwuchs rechnet die Züchterin im April und im Juni. Bereits jetzt hat sie Wartelisten mit Interessenten, die gerne eines der Tiere kaufen wollen, denn in Deutschland gibt es nur eine Handvoll Maultierzüchter. Das letzte Mulifohlen hat sie an eine Schmiedin aus Würzburg verkauft, die schon Erfahrung mit solchen Tieren hatte.

In Deutschland gibt es nur wenige Mulizüchter

„Die zwei Mulis, die jetzt unterwegs sind, sind wahrscheinlich die letzten, die ich mache“, sagt die 64-Jährige. Künftig werde sie wohl nur noch die Tiere von anderen bei sich einstellen und nicht mehr züchten. Die Mulifarm sei zwar eine Vollzeitarbeit, aber leben könne sie davon nicht. Für das Geld muss der Oldtimer-Shop sorgen; die Landwirtin kann nämlich nicht nur gut mit Huftieren, sondern hat auch Kfz-Mechanik gelernt und Grafik studiert.

