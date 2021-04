Musikalische Leckerbissen bei den Gottesdiensten in Lauingen und Gundelfingen

An Ostern musizieren besondere Künstler in den Martinspfarreien im Landkreis Dillingen.

Für die Gottesdienstbesucher, die unter den Auflagen des Hygienekonzepts und nach Anmeldung im jeweiligen Pfarrbüro, die Ostergottesdienste besuchen, gibt es in den Martinspfarreien von Lauingen und Gundelfingen musikalische Leckerbissen. So gestaltet die Männerschola die Osternacht der Pfarrei St. Martin, Lauingen am Samstag, den 3. April um 19.30 Uhr mit Falsi-bordoni-Sätzen.

Stadtpfarrer gestaltet das Gottesdienst mit Texten und Gebeten

Am Ostersonntag um 10 Uhr findet ein festliches Hochamt mit Oboisten Markus Mader und Kirchenmusiker Michael Finck (Orgel) statt. Der Ostermontag bietet mit der Umrahmung des Gottesdienstes um 10 Uhr ein besonderes Highlight: Studierende der Posaunenklasse von Prof. Uwe Schrodi gestalten den Gottesdienst um 10 Uhr musikalisch mit und sind dann um 17 Uhr in einer musikalischen Andacht zu hören. Stadtpfarrer Raffaele de Blasi wird Texte und Gebete beitragen.

Violine, Cello und Orgel

In der Pfarrei St. Martin, Gundelfingen beginnt die Osternacht um 5.30 Uhr mit der Sopransolistin, Katharina Brandl, die das „Exsultet“ und die Psalmen des Auferstehungsgottesdienstes singen wird. Um 10 Uhr zur „kleinen Osternacht“ musizieren Alexandra Finck und der Trompeter, Claudio Pankratz. Abends um 19 Uhr Festgottesdienst führen das Ensemble „Jadis“ und vier Gesangs-Solisten die „Nicolai-Messe“ von Joseph Haydn auf.

Die Solisten Elisabeth Birgmeier, Katharina Brandl, Christian Zenker und Georg Gädke bilden den Chor. Am Ostermontag findet ein Gottesdienst mit Musik für Violine, Cello und Orgel statt. Es musizieren Alexandra und Deborah Finck sowie Franziska Frasch. (pm)

