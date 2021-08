Nördlingen

vor 19 Min.

Manuela Uhl verabschiedet sich nach 40 Jahren an der Liselotte-Nold-Schule

Plus 1982 trat Manuela Uhl ihren Dienst als Fachlehrerin für Handarbeit und Hauswirtschaft an. Damals hieß die Liselotte-Nold-Schule noch "Haushaltungsschule". Was ihr in all den Jahren wichtig war.

Manuela Uhl ist von ihren Pflichten als stellvertretende Schulleiterin der Liselotte-Nold-Schule entbunden worden. Mit einem Gottesdienst und einem anschließendem Stehempfang im Evangelischen Gemeindezentrum St. Georg würdigten Vertreter des öffentlichen Lebens, aktuelle und ehemalige Kolleginnen und Kollegen das fast 40-jährige Wirken Uhls.

