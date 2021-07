"Meine Muskeln schweigen, aber mein Kopf tanzt"

Plus Matthias Küffner wurde mit einer unheilbaren Muskelkrankheit geboren, seine Lebenserwartung war gering. Er braucht rund um die Uhr Hilfe - und bietet dennoch seine anderen Menschen an.

1973 wird Matthias Küffner mit einer unheilbaren Muskelkrankheit geboren. Seine Lebenserwartung – um die vier Jahre. Jetzt ist Küffner 48 Jahre alt und lebt glücklich, zufrieden und erfolgreich in Nördlingen.