Realschule Maria Stern bekommt neues Schulleitungsteam

Plus Die Realschule Maria Stern hat mit Andreas Kiesel einen neuen Schulleiter. Doch auch das Führungsteam verändert sich und bekommt Zuwachs.

Das neue Führungsteam an der Realschule Maria Stern mit Andreas Kiesl als Schulleiter und Ramona Kerscher als seine Stellvertreterin ist im Dienst. Die Chefetage wurde deutlich verjüngt, daneben blieb Kurt Wittmann als langjähriger zweiter Konrektor im Amt. Die Mitarbeitervertretung der Realschule beglückwünschte die beiden in der Anfangskonferenz herzlich und wünschte ihnen für die Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben Erfolg und Gottes Segen. Zum ersten Schultag erhielten Andreas Kiesl und Ramona Kerscher im Namen aller Mitarbeiter eine kleine Schultüte.