Oberhausen-Sinning

20:00 Uhr

Hunderte Feldpostbriefe auf einem Dachboden in Sinning gefunden

Plus Als Michael Gastl aus Sinning das Haus seiner Eltern umbaut, findet er eine Kiste mit fast 600 Briefen, die sein Großvater im Krieg an seine Familie geschrieben hat. Was der Soldat an der Ostfront erleben musste, hat Hobbyhistoriker Ludwig Ried aufgearbeitet.

Von Brigitte Clemens

Es war ein Fund, mit dem Michael Gastl aus Sinning keineswegs gerechnet hatte, als er 2019 wegen Umbaumaßnahmen auf dem Dachboden seines Elternhauses stöberte. Im ersten Moment konnte er mit dem Karton, der eine Unmenge von Briefen in Sütterlinschrift enthielt, absolut nichts anfangen. Doch schnell stellte sich heraus, es sind Feldpostbriefe, die Gastls Großvater Sebastian Soller – im Zweiten Weltkrieg Soldat an der Ostfront – an seine Frau Wally und die Kinder Christine und Sebastian geschickt hatte. Sollers Auftrag, diese zu sammeln, wurde zwei Generationen lang akribisch ausgeführt.

Themen folgen