Obermeitingen

vor 3 Min.

Badegäste in Obermeitingen sind verärgert

Nur über ein Drehkreuz kommt man in Obermeitingen an den Badesee. Das wurde errichtet, damit die Zahl der Besucher in der Corona-Pandemie kontrolliert werden kann.

Plus Wegen der Corona-Pandemie steht ein Drehkreuz am Badesee von Obermeitingen. Das ärgert einige Badegäste.

Von Sybille Heidemeyer

In diesem Sommer erfolgt der Zutritt zum Badeplatz in Obermeitingen über ein Drehkreuz. Das sorgt bei einigen Badegästen für Unmut, sagte Gemeinderätin Lisa Krabiell ( CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen