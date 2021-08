In Oettingen blühen 1500 Quadratmeter Bienenfutter

Durch das Projekt eines Stromanbieters haben sich zwei Flächen in Oettingen in Blühwiesen verwandelt. Die regionale Blumenmischung soll den Bienen zugutekommen.

Aus Fördercent werden bunte Blumenmeere: Als Projekt ihres Ökostromprodukts legt das Unternehmen N-Ergie in der Region mehrere Blühwiesen an. Auf insgesamt 60.000 Quadratmetern entstehen Blühflächen in ganz Franken – rund 1500 Quadratmeter davon in Oettingen, verteilt auf zwei Flächen im Stadtgebiet. Die Samen wurden im Frühjahr durch den Bauhof ausgebracht.

Projekt des Stromanbieters soll Inseketen in Oettingen zugutekommen

Nun machten sich Horst Hien, Betreuer für kommunale Kunden bei der N-Ergie, zusammen mit dem Ersten Bürgermeister Thomas Heydecker ein Bild von der Blühwiese. Für jede Kilowattstunde, die die Verbraucher und Verbraucherinnen des regionalen Ökostromprodukts verbrauchen, fließt ein Cent (netto) in Umweltprojekte in der Region. „Insekten und Bienen sind für uns Menschen überlebenswichtig und deshalb unersetzlich. Ohne ihre täglichen Besuche bei den Blüten würden an Obstbäumen, Beerensträuchern und Gemüsepflanzen keine Früchte wachsen. Ich freue mich sehr, dass mit diesem Projekt zur Erhaltung dieses Lebensraumes beigetragen wird“, sagte Thomas Heydecker.

In Oettingen wurden Samen angesät, die von heimischen Pflanzen stammen und für den Einsatzort geeignet sind: eine Mischung für Feldrain und -saum. Im Frühjahr wurden in der Region weitere, an die jeweiligen Ursprungsgebiete angepasste Blühpflanzenmischungen angesät – unter anderem in Iphofen, Seinsheim und Rödelsee. Zudem erhalten Gemeinden, die am Projekt teilnehmen, ein Insektenhotel, das im Bereich der Blühwiesen aufgestellt wird. Die Insektenhotels werden von der Behindertenhilfe „Barmherzige Brüder“ in Gremsdorf angefertigt. (pm)